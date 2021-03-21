Партия «Слуга народа» намерена обсудить беспорядки в Киеве на внеочередном заседании Рады

Киев, 21 марта. Провластная украинская партия «Слуга народа» выступила с инициативой обсудить недавние протесты возле офиса президента страны Владимира Зеленского.

Акции прошли в Киеве в субботу. Участники протестов выступали против приговора радикалу Сергею Стерненко. В ходе митинга здание обливали краской, протестующие жгли файеры и бросали взрывпакеты. Ущерб от таких действий уже оценили в 72 тысячи долларов.

Члены партии «Слуга народа» намерены обсудить произошедшее в ходе заседания Верховной рады Украины с участием сотрудников силовых стриктур и дать событию правовую оценку.

«Фракция инициирует проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам происшествия, с задачами конкретным министрам», — говорится в тексте заявления партии.

Ранее стало известно, что один из участников акций протеста был задержан, ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет.