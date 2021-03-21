Экипажи Ту-95МС выполнили плановые полеты с ночной дозаправкой в воздухе

Москва, 21 марта. Пилоты стратегического ракетоносца Ту-95МС проработали действия экипажа в аварийных ситуациях и отработали полеты с ночными дозаправками в воздухе.

В ходе плановых маневров в районе Амура экипажи авианосцев Ту-95МС выполнили дальние тренировочные полеты, отработав порядок действий в различной обстановке и нештатных ситуациях.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, во время тренировочного полета был смоделирован отказ двигателя, прекращение работы систем управления и радиосвязи. Полеты выполнялись парами на фиксированных расстояниях и интервалах.

Экипажи дальней авиации также осуществили ночную дозаправку в воздухе. Заправка производилась с помощью дополнительных осветительных приборов, установленных на заправляющемся самолете и самолете-заправщике.

Пилоты выполняли этот сложнейший элемент летной подготовки на высоте более 6000 метров и со скоростью около 600 километров в час.

Ранее в Сети опубликовали зрелищные кадры дозаправки ракетоносцев Ту-95МС в воздухе.