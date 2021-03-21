Садовод-любитель из Мордовии выращивал коноплю в подполе

Саранск, 21 марта. Жителя Атяшевского района Мордовии подозревают в незаконном хранении марихуаны. Правоохранители нашли в его доме 155 граммов наркотика.

Сельчанин дикорастущую коноплю нашел в поле, высушил, измельчил и поместил в банки. Однако на этом подвиги мужчины не закончились. Как выяснили правоохранители, подозреваемый оказался садоводом-любителем. Он выращивал одно растение в цветочном горшке в подполе. Еще три общипанных куста росли в надворной постройке.

Полицейские также обнаружили самодельную трубку и измельчитель растений.

«В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Свою вину в совершенном преступлении он не отрицает. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления», — сообщили в Межмуниципальном отделе МВД России в Ардатовском районе.

Ранее ФАН писал о коррупционном преступлении. Сотрудник мордовского завода получил взяток на сумму более миллиона.