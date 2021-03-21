Диетолог рассказал о неожиданной пользе жевательной резинки

Москва, 21 марта. Жевательная резинка входит в число полезных для здоровья глаз продуктов, заявила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова, а также назвала другие суперпродукты для зрения.

Говоря о пользе жвачки, врач объяснила, что она улучшает кровообращение и подпитку для глаз, однако это не значит, что использовать ее можно бесконтрольно.

«Жевать ее следует в разумных пределах», — отметила диетолог в комментарии «Звезде».

На здоровье глаз также положительно сказывается употребление черники и голубики, добавила медик. Содержащиеся в ягодах вещества стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва. Перечень суперпродуктов для зрения дополняют морковь и зелень, богатые бета-каротином.

Для поддержания и улучшения качества зрения важен витамин А. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, в каких продуктах он содержится и как их правильно употреблять.