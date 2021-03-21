Лолита назвала звезду Comedy Woman Федункив «генетической секс-бомбой»

Москва, 21 марта. Певица Лолита Милявская по итогам ДНК-теста назвала звезду Comedy Woman Марину Федункив крайне темпераментной женщиной и объяснила ее повышенное либидо.

Актриса перед разговором с исполнительницей в рамках «ДНК-шоу» сдала анализы, по результатам которых узнала о себе много нового. Например, Лолита рассказала, что за либидо отвечает ген, который называется альфа N-катенин. У Федункив уровень такой, что ее вполне можно назвать мечтой всех мужчин и даже «генетической секс-бомбой», добавила ведущая.

«Я сейчас с повышенным этим гормоном присматриваюсь к тебе даже», — пошутила актриса, обращаясь к певице.

По словам Лолиты, склонность к возбуждающим стимулам происходит из-за недостатка гормона дофамина.

«Это толкает человека в толпу, к экстриму, незащищенному сексу, никотину и алкоголю», — уточнила она.

Федункив отметила, что к экстремальным видам спорта ее никогда не тянуло. А вот незащищенный секс у актрисы, как оказалось, случался. Как и у ее собеседницы.

«И не жалею», — констатировала 49-летняя звезда Comedy Woman.

ДНК-тест также показал также склонность актрисы к депрессивному состоянию. Федункив подтвердила, что долго страдала от недуга и не могла его побороть.