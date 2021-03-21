«Газпром нефть» продолжает развивать добычу в Арктике вопреки кризису

Москва, 21 марта. Добыча «Газпром нефти» на арктических месторождениях в 2020 году составила 31% от общего объема производства компании. Такие данные содержатся в отчетности энергетиков.

В прошлом году на Восточно-Мессояхском месторождении был реализован уникальный проект закачки попутного нефтяного газа в подземное хранилище, расположенного в неразработанных газовых пластах Западно-Мессояхского промысла. На сегодня в пласты уже закачано более 700 млн кубометров газа.

«Газпром нефть» в рамках развития инфраструктуры проекта «Приразломное» ввела в эксплуатацию в вахтовом поселке Варандей вертодром «Арктический». Объект связывает добывающую платформу с материком. Ожидается, что в перспективе он станет логистической базой для освоения других шельфовых проектов в Баренцевом море.

Заместитель гендиректора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев сообщил, что в будущем компания будет увеличивать добычу за Полярным кругом за счет развития действующих промыслов и расширению ресурсной базы. По его словам, значимой точкой роста станет освоение газоконденсатных залежей месторождений Ямала.

«Поэтому Арктика и в дальнейшем будет оставаться ключевым центром нашей добычи», — резюмировал Яковлев.

Помимо этого, Россия активно развивает в Арктике производство сжиженного природного газа (СПГ). Не исключено, что в будущем арктические проекты позволят России составить серьезную конкуренцию США на рынке СПГ.