Тимати снова заговорил об отношениях с Решетовой в эфире «Холостяка»

Москва, 21 марта. Отношения музыканта Тимура Юнусова (Тимати) и модели Анастасии Решетовой снова стали темой для обсуждения во втором выпуске шоу «Холостяк».

Претендентки на сердце Тимати уже спрашивали у главного героя, почему он расстался с вице-мисс Россия-2014. Девушек по-прежнему смущает, что пара разошлась всего за месяц до начала съемок шоу.

«Как будто это пиар-история. Мне кажется, она как мудрая женщина просто поддерживает его начинания», — заявила Дарья Погадаева.

Тимати объяснил, что расставание является «официальной версией». Но то, что происходит между ними с Решетовой на самом деле, останется секретом.

Анастасия Решетова объявила о разрыве с музыкантом в сентябре прошлого года. Вскоре стартовали съемки «Холостяка» в Эмиратах. Артист не только летал в Дубай ради проекта, но также проводил время на дорогом курорте с моделью и общим сыном Ратмиром.

Хейтеры считали, что Юнусов на самом деле не уходил от Решетовой. Недоброжелатели были уверены, что певец просто хочет привлечь внимание к своей персоне. И ему это удалось — восьмой сезон «Холостяка» стал самым обсуждаемым в Сети.