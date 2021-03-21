Трамп намерен использовать собственную платформу для публикации постов в Сети

Вашингтон, 21 марта. Экс-президент США Дональд Трамп намерен вернуться в медиапространство. Об этом сообщил помощник бывшего американского лидера Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News.

По словам Миллера, Трамп в ближайшие месяцы снова начнет публиковать посты в Сети. Однако бывший глава Белого дома будет использовать собственную платформу.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует запустить собственную социальную сеть. СМИ писали, что он готов вложить «сотни миллионов долларов» в создание медиаплощадки для американских консерваторов.