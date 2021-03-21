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Блогер Захаркин объяснил, после чего можно переехать за границу на ПМЖ

Блогер Захаркин объяснил, после чего можно переехать заграницу на ПМЖ

Россияне все чаще выезжают за пределы страны. И дело здесь не только в туризме — люди стремятся обустроиться в другом государстве и найти там работу. Почему россияне так стремятся за границу на ПМЖ — в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил блогер Руслан Захаркин.   

«В плане обсуждения жизни за границей мне сразу вспоминаются две поговорки. Первая очень понравится тем, кто ни разу не покидал территорию Российской Федерации: «Где родился, там и пригодился». А вот вторая поговорка символизирует мое личное отношение к подобным вопросам: «Расширять кругозор — это грамотная политика», — отмечает Захаркин.

По мнению инфлюенсера, каждый человек от рождения наделен правом выбирать, как и где ему жить.  

Блогер Захаркин объяснил, после чего можно переехать заграницу на ПМЖ

«Нравится то место, где родился — прекрасно, живи здесь. Не нравится — ничего страшного, можно уехать, где комфортнее. Здесь нет ничего предосудительного и сложного. Вопрос ПМЖ в другой стране является вопросом выбора», — говорит Руслан.

Блогер и сам не против жизни за границей и рассматривает для этого Таиланд. Однако его планам мешает обстановка в мире, связанная с распространением коронавируса. Сейчас ему не удается попасть в страну жаркого солнца из-за отсутствия прямых рейсов и ужесточения карантинного режима на полуострове Пхукет, но блогер не унывает.  

«Я дождусь спокойной эпидемиологической обстановки и сделаю пробный шаг — зимовку в теплой стране. Никто не мешает вам на законных основаниях остановиться в любой стране на месяц, два, три, полгода и так далее для того, чтобы понять местный быт, выучить язык, найти работу или работать удаленно», — говорит Захаркин.

Блогер Захаркин объяснил, после чего можно переехать заграницу на ПМЖ

Прежде чем принять решение о переезде, Руслан советует обратить внимание на те страны, которые сейчас открыты для посещения туристов, потом можно расширить горизонты и посмотреть другие государства. Все познается в сравнении. Главное — выбрать ту страну, которая привлекает тебя больше, отмечает собеседник ФАН.

«Можно сколько угодно смотреть передачу «Орел и решка», но, если нигде не бывать, — это пустое. Смотрите мир, изучайте иностранные языки, общайтесь с разными людьми и будет счастье — быть может, оно не там, где родились, а там, где пригодились», — советует Руслан Захаркин.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда вдвое сократили срок карантина для отдельной категории туристов.

Источник: Федеральное агентство новостей
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