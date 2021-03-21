Эдуард Латыпов завоевал серебро в заключительной гонке Кубка мира по биатлону

Эстерсунд, 21 марта. Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал вторым в мужском масс-старте на последнем этапе Кубка мира, который завершился в Швеции.

Француз Симон Детье завоевал золото в мужском масс-старте на десятом этапе Кубка мира по биатлону. Дистанцию в 15 километров он преодолел за 35 минут 43,7 секунды, допустив при этом два промаха. Россиянин Эдуард Латыпов стал серебряным призером гонки. Он уступил победителю 8,9 секунды. Третьим к финишу пришел Йоханнес Бе.

Примечательно, что норвежец третий раз подряд выиграл Большой хрустальный глобус. Благодаря попаданию на подиум в последней гонке Бе опередил своего соотечественника Легрейда.