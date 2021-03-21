Международные корпорации увеличивают инвестиции в киберспорт

Москва, 21 марта. Объем выручки рынка киберспорта в 2020 году сократился на 1,1% и составил 947 млн долларов. Однако в этом году благодаря капиталу международных корпораций ожидается рост на 14,5%.

Многие корпорации вынуждены были сократить маркетинговые бюджеты, но их инвестиции в киберспорт продолжают расти. Например, Coca-Cola в прошлом году стала спонсором соревнований в гоночном симуляторе eNASCAR, а BMW вложила деньги в пять киберспортивных команд в League of Legends. Gillette, в свою очередь, имеет свою команду стримеров, которые будут представлять бренд и создавать контент на платформе Twitch. Спонсорами киберспортивных соревнований и команд также выступают Nike, Louis Vuitton, Kia Motors и Xiaomi, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики PwC отмечают, что киберспорт вызывает все больший интерес у инвесторов, став привлекательным рынком для стратегических и финансовых игроков. Растущее число потребителей в этой сфере позволяет получать прибыль и предоставляет широкий диапазон возможностей для бизнеса, указывают эксперты.

Бывший киберспортсмен Dota 2 и аналитик студии RuHub Ярослав Кузнецов ранее в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, как пандемия COVID-19 отразилась на сфере видеоигр. Он также оценил дальнейшие перспективы развития киберспорта.