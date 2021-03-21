В Бурятии прошли тактические учения военных инженеров ВВО

Улан-Удэ, 21 марта. Инженеры общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), находящейся в Бурятии, провели тактико-специальные учения в рамках полевого выхода.

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих ВВО и около 150 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военные инженеры в ходе тактических учений построили мостовые переходы с тяжелыми механизированными мостами ТММ-3.

Согласно информации, солдаты также проработали навык поиска, обнаружения, обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов. При проведении инженерных работ особое внимание уделялось соблюдению техники безопасности.

Ранее стало известно, что на вооружение разведчиков Восточного военного округа поступит крупная партия новейших автоматов АК-12.