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Участница «Холостяка» получила из рук Тимати особую «золотую розу»

Участница «Холостяка» получила из рук Тимати особую «золотую розу»

Дубай, 21 марта. Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) вручил Марии Лобановой, покинувшей шоу «Холостяк», особый подарок — «золотую розу».

Лобанова вынуждена была уйти из шоу в самом начале. О ее решении стало известно уже во втором выпуске. 22-летняя девушка променяла популярный проект и право побороться за сердце рэп-исполнителя на отдых с семьей.

К участнице шоу прилетела мама, и Лобанова сообщила Тимати, что не сможет остаться на съемках, поскольку семья для нее на первом месте. Главный герой проекта согласился с решением девушки и проводил ее к лимузину.

У автомобиля Тимати подчеркнул, что не станет в этот раз нарушать правила, но взамен придумает новые. Рэпер достал из машины «золотую розу». Лобанова таким образом получила из рук артиста право вернуться в шоу.

«Хочу подарить тебе на прощание «золотую розу». Она означает, что ты можешь в любое время, пока идет проект, вернуться», — объяснил Тимати.

Лобанова по достоинству оценила не только широкий жест, но и понимание, которое проявил популярный исполнитель.

Во втором выпуске произошел не один неожиданный поворот событий. Оказалось, например, что агент модели Лары Лепп требовала гонорар за участие девушки в шоу. Создатели проекта отказались платить, а эффектная блондинка решила сниматься без вознаграждения — ради Тимати.

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