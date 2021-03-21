Участница «Холостяка» получила из рук Тимати особую «золотую розу»

Дубай, 21 марта. Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) вручил Марии Лобановой, покинувшей шоу «Холостяк», особый подарок — «золотую розу».

Лобанова вынуждена была уйти из шоу в самом начале. О ее решении стало известно уже во втором выпуске. 22-летняя девушка променяла популярный проект и право побороться за сердце рэп-исполнителя на отдых с семьей.

К участнице шоу прилетела мама, и Лобанова сообщила Тимати, что не сможет остаться на съемках, поскольку семья для нее на первом месте. Главный герой проекта согласился с решением девушки и проводил ее к лимузину.

У автомобиля Тимати подчеркнул, что не станет в этот раз нарушать правила, но взамен придумает новые. Рэпер достал из машины «золотую розу». Лобанова таким образом получила из рук артиста право вернуться в шоу.

«Хочу подарить тебе на прощание «золотую розу». Она означает, что ты можешь в любое время, пока идет проект, вернуться», — объяснил Тимати.

Лобанова по достоинству оценила не только широкий жест, но и понимание, которое проявил популярный исполнитель.

Во втором выпуске произошел не один неожиданный поворот событий. Оказалось, например, что агент модели Лары Лепп требовала гонорар за участие девушки в шоу. Создатели проекта отказались платить, а эффектная блондинка решила сниматься без вознаграждения — ради Тимати.