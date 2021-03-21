Полиция Израиля готова рассмотреть запросы от РФ по делу бизнесмена Шпигеля

Москва, 21 марта. Представитель израильской полиции Михаил Зингерман подчеркнул, что силовое ведомство не оставит без внимания возможные запросы России касательно предпринимателя Бориса Шпигеля.

Сотрудник госоргана подчеркнул, что пока не может сказать, поступили ли уже запросы насчет бизнесмена, сообщал сайт 360tv.ru.

Шпигель руководит компанией «Биотэк», партнером которой была израильская фирма Teva Pharmaceutical Industries.

Сейчас предприниматель задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Следствие считает, что глава региона через посредников получал взятки от бизнесмена и руководителя ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Общая сумма финансовой «благодарности» за покровительство при получении и выполнении госконтрактов составила 31 миллион рублей, сообщал ФАН.