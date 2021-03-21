Участница «Холостяка» Любовь Лишневская встречалась с братом Тимати

Дубай, 21 марта. Модель Любовь Лишневская призналась певцу Егору Криду в шоу «Холостяк», что в свое время встречалась с младшим братом рэпера Тимати — главного героя нового сезона проекта.

Во втором выпуске реалити-шоу о поисках любви у Лишневской состоялся откровенный разговор с Кридом, которого пригласили на съемки шоу. 24-летняя девушка появлялась в клипах исполнителя хита «Зажигалки» и не знала, что именно вокруг Тимати развернется действие нового сезона.

Лишневская рассказала Криду, что ходила на свидания с Артемом Юнусовым — ди-джеем, более известным как DJ Temniy.

«То есть это была интрижка?» — поинтересовался у нее Крид.

Модель подчеркнула, что не может назвать случившееся серьезными отношениями. Певец в ответ спросил, не смущает ли ее, что главным героем шоу стал Тимати — старший брат ее бывшего молодого человека.

«Общение с его младшим братом было около двух-трех лет назад, — подчеркнула участница. — В Артеме мне не хватило напористости. Он же помоложе».

Пообщалась на эту тему Лишневская и с самим Тимати. Рэпер вспомнил, как модель появлялась в компании его брата на семейном ужине.

Первый выпуск шоу вызвал настоящий ажиотаж в Сети. Передачу настолько раскритиковали, что ее продолжение было под вопросом. Но Тимати объявил, что все же не закроет проект, несмотря на недовольство феминисток.