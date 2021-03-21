Супружеская пара пострадала в результате массовой драки в Новосибирске

Новосибирск, 21 марта. Пострадавшая с мужем возвращались поздно ночью домой, когда их окрикнули юноши на «Жигулях». После оскорблений в адрес женщины, супруг вступился за нее и завязалась драка.

Как утверждает потерпевшая, ее муж нарвался на сопротивление трех молодых парней. Женщина вызвала полицию, правоохранители приехали, когда драка уже закончилась. Заступник госпитализирован с травмами.

Версия другой стороны конфликта разительно отличается. Как рассказал в соцсетях один из участников драки, пьяный мужчина подбежал и ударил его ногой, когда они с друзьями стояли на парковке. Также молодой человек утверждает, что массового избиения не было. Он ответил обидчику, а друзья пытались их разнять.

Сейчас обе стороны конфликта написали друг на друга заявления полицию. Правоохранители начали проверку показаний.

Ранее толпа мужчин до полусмерти избила прохожего на улице в Новосибирске и скрылась, сообщает ФАН.