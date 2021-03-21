Археологи обнаружили в Австралии древний костяной артефакт аборигенов

Канберра, 21 марта. Древний костяной артефакт аборигенов удалось найти австралийским ученым во время раскопок. Заявляется, что объект представляет собой большую научную ценность.

Участие в археологическом исследовании принимали эксперты из Университета Гриффита и Университета Флиндерса. В ходе работы они нашли костяное острие. Версии, для чего он использовался, разнятся. Некоторые считают, что предмет служил наконечником метательного орудие, другие уверены — его применяли в качестве булавки.

Согласно предварительным оценкам, возраст костяного острия составляет от 3,8 до 5,3 тыс. лет. На данный момент австралийские ученые не знают и того, из какого животного был сделан артефакт, используемый аборигенами. При этом находка может много рассказать о быте древних людей.

Археологи из Китая сделали ряд крупных открытий во время раскопок на руинах Саньсиндуй. Специалисты нашли шесть жертвенных ям и еще больше 500 реликвий. По заявлениям ученых, они применяли современные технологии для работы.