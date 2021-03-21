Опытные туристы поделились секретом получения лучшего номера в отеле

Москва, 21 марта. Опытные путешественники из России поделились легким способом получения лучшего номера в отеле на отдыхе.

Своими наблюдениями туристы поделились в своем блоге. Распределение номеров в гостиницах происходит по определенному принципу. Меньше всего везет отдыхающим из туристических групп, их селят в номерах попроще. Такие же комнаты достаются туристам, забронировавшим размещение через сайт-агрегатор.

Лучшие номера достаются гостям, забронировавшим жилье на официальном портале гостиницы. Авторы блога рекомендуют путешественникам обязательно пользоваться программами лояльности объектов размещения. Крупные гостиничные сети предлагают постоянным клиентам приятные бонусы.

Не лишне будет сравнить цены на разных онлайн-агрегаторах, пишут туристы. Различаться могут не только цены, но и условия. Самым надежным способом блогеры считают бронирование на сайте отеля.

Все объекты массового размещения в Крыму обязали пройти классификацию и получить звезды. О нововведении в законодательство рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.