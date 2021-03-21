Американцы поделились пугающими проблемами с нервами и здоровьем после коронавируса

Нью-Йорк, 21 марта. COVID-19 негативно влияет не только на организм человека, но и на нервную систему. Жители Нью-Йорка рассказали о последствиях, с которыми пришлось столкнуться после заболевания.

К примеру, 35-летний американец Девин Рассел после перенесенного коронавируса не смог вернуться к должности руководителя оздоровительным центром и медпрактикой. Каждую ночь он испытывает сильные головные боли.

«Моя нервная система испорчена. Ночью мне приходится чередовать прикладывание льда и прикладывание грелки к голове из-за стреляющей боли. Такое ощущение, что у тебя нервы дают осечку, будто ты не можешь ясно мыслить», — рассказал он изданию New York Post.

Жительница Бруклина, которая также переболела коронавирусом год назад, рассказывает, что полностью потеряла выносливость. Если раньше она могла отправиться с детьми на прогулку в парк, то теперь ощущает себя так, «будто бы исполнилось 80 лет».

«У меня крапивница и опухание каждый день повсюду. У меня всегда с собой эпипен и стероиды на тот случай, если мое лицо начнет опухать», — отметила она.

Перед тем как заболеть COVID-19, Ниа Ракель Смит подала заявку на участие в докторских программах для изучения культуры питания. После перенесенной инфекции она потеряла способность воспринимать какую-либо информацию и постоянно испытывает затуманенность в голове.

Согласно последним данным коронавирус подтвердился у 53 722 жителей США за прошедшие сутки. Кроме того сотрудники университета Джона Хопкинса зарегистрировали 771 летальный исход.