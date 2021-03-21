Стала известна дата премьеры нового купе от Aston Martin

Лондон, 21 марта. Британский автопроизводитель Aston Martin анонсировал новую модификацию купе Vantage. Его премьера состоится 22 марта 2021 года.

Обновленная версия Vantage будет приурочена к дебюту заводской гоночной команды Aston Martin Cognizant Formula One Team в чемпионате «Формула-1». В 2021 году бренд будет представлен в серии впервые с 1960 года, сообщает «Коммерсантъ».

Каких-либо сведений о технических характеристиках автомобиля в настоящий момент нет. Однако ожидается, что спорткар станет заметно мощнее, а также будет оснащен усовершенствованной коробкой передач, тормозами и подвеской.

Судя по тизеру, размещенному на официальной странице британской компании в Twitter, новинка обзаведется новыми колесными дисками и более агрессивным кузовным обвесом. В салоне, возможно, появятся новые руль и сиденья, а также будут присутствовать спортивные акценты в оформлении.

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