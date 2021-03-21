Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пропавшую три месяца назад женщину нашли мертвой под Ростовом

Пропавшую три месяца назад женщину нашли мертвой под Ростовом

Ростов, 21 марта. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели женщины, которая пропала в декабре прошлого года в Сальске. Спустя несколько месяцев поисков ее нашли мертвой.

Женщина проживала в квартире с матерью и 14-летним сыном. По словам родственников, 30 декабря прошлого года она отправилась на работу на завод. После этого скончавшаяся не вернулась домой.

Также известно, что после смены к женщине и ее коллеге подошел познакомиться мужчина. Правоохранители уже допросили его. Мужчина рассказал, что в тот день он общался с местными жительницами, но после беседы все быстро разошлись по домам.

Еще одно тело пропавшего человека нашли в подмосковных Люберцах. Правоохранители устанавливают личность погибшей молодой женщины, череп которой обнаружили на берегу Москвы-реки, сообщило РИАМО.

Новости партнеров