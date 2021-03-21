Пропавшую три месяца назад женщину нашли мертвой под Ростовом

Ростов, 21 марта. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели женщины, которая пропала в декабре прошлого года в Сальске. Спустя несколько месяцев поисков ее нашли мертвой.

Женщина проживала в квартире с матерью и 14-летним сыном. По словам родственников, 30 декабря прошлого года она отправилась на работу на завод. После этого скончавшаяся не вернулась домой.

Также известно, что после смены к женщине и ее коллеге подошел познакомиться мужчина. Правоохранители уже допросили его. Мужчина рассказал, что в тот день он общался с местными жительницами, но после беседы все быстро разошлись по домам.

Еще одно тело пропавшего человека нашли в подмосковных Люберцах. Правоохранители устанавливают личность погибшей молодой женщины, череп которой обнаружили на берегу Москвы-реки, сообщило РИАМО.