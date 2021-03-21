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Экономика

Экономист Колташов опроверг слухи об обвале рубля во втором полугодии 2021 года

Экономист Колташов опроверг слухи об обвале рубля во втором полугодии 2021 года

Москва, 21 марта. Глава центра экономических исследований Института нового общества считает, что сейчас нет никаких факторов, которые привели бы к ослаблению рубля.

Экономист Василий Колташов уверен, что вторая половина текущего года не привнесет негативных изменений в курс национальной валюты. Об этом пишет iReactor.

Слухи о снижении рублевых позиций Колташов комментирует после заявления главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева. Он заявил, что повышение объемов выплат по внешнему долгу приведет к ослаблению национальной валюты.

Василий Колташов убежден в ошибочности оценок Васильева. Экономист полагает, что американская валюта может пострадать от постоянного выпуска денежных средств и открытия новых займов, но рублю это не грозит. С точки зрения эксперта, политика министерства финансов будет играть определяющую роль в формировании позиций рубля на рынке.

Экономист неоднократно отмечал необходимость проведения дедолларизации российской экономики. Об этом он ранее рассказал Федеральному агентству новостей.

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