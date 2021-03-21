Асмус пожаловалась фанатам на «неудобные» параметры своего тела

Москва, 21 марта. Актриса Кристина Асмус призналась фанатам, что испытывает проблемы с выбором одежды. Оказалось, что фигура, которую многие считают идеальной, доставляет звезде немало проблем.

Асмус поделилась своими переживаниями из-за «неудобных» параметров фигуры на странице в Instagram. Разведенная актриса отметила, что практически поселилась в ателье.

«Ну как живу… Не ночую, конечно (хотя и такое бывает). Но я провожу там очень много времени», — написала она.

Как объяснила Асмус, она хочет надевать не те вещи, которые на ней неплохо сидят, а те, что нравятся.

«А то, что мне нравится, шьют на длинноногих инстадив. Поэтому я себе ушиваю все! В длине, в объеме, в широте, долготе. А уж найти платье на выход у дизайнеров или в шоурумах вообще из разряда фантастики», — пожаловалась она подписчикам.

По словам Асмус, ее рост — 164 сантиметра, а вес около 45 килограммов. Звезда фильма «Текст» носит размер XS.

Актриса недавно опубликовала фотографии с актером Егором Медведевым. Вместе они выступают в шоу «Вернувшиеся». Асмус тут же приписали новый роман.