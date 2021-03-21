Житель Тулы подсел к девушке и спровоцировал серьезную драку

Тула, 21 марта. Сотрудники полиции проводят проверку по факту массовой драки. Инцидент произошел в одном из городских кафе в центре города — клиент заведения решил познакомиться с девушкой.

Подробности происшествия сейчас обсуждают пользователи соцсетей. По их данным, в заведении общественного питания сидели девушка и ее молодой человек. Без разрешения к ним подсел незнакомый гражданин. Кавалер мог высказать недовольство, что и стало «спусковым крючком» для перепалки и драки.

Очевидцы рассказали, что на место инцидента якобы пришлось вызывать бойцов Росгвардии. В момент драки у одного из мужчин было при себе оружие.

Приезд сотрудников Росгвардии потребовался в кафе в Калининграде. Там двое пьяных клиентов стали оскорблять персонал и провоцировать на драку других отдыхавших, сообщал ФАН.