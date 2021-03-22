На Украине бунтуют радикалы, а США готовят закон о пересмотре «нормандского» формата

В Донбассе противоборствующие стороны продолжают сокращать межпозиционное пространство, а ВСУ применяют 122-миллиметровые реактивные снаряды. На этом фоне переговорный процесс продолжает буксовать, Вашингтон готовит новый закон в поддержку Украины и включения в «нормандский» формат, а радикалы устраивают очередное шоу у офиса президента Украины. Кроме того, проводимая Зеленским политика увеличила рейтинги президента и правящей партии и снизила поддержку ОПЗЖ.

Оперативная обстановка в Донбассе

Несмотря на продолжающиеся разговоры про увеличение количества провокаций на линии соприкосновения, в реальности за прошедшую неделю их число уменьшилось практически в 1,5 раза (521 обстрел против 722). Это снова доказывает некоторое преувеличение рассказов про «небывалое» обострение обстановки в Донбассе.

На северном участке фронта на прошедшей неделе наблюдалось некоторое затишье. Нарушения были, но немного и в основном в районе Золотое (55 км западнее Луганска), находящемся на стыке двух соединений ВСУ — 92-й и 14-й отдельных механизированных бригад. Вероятнее всего, нарушения были связаны с инженерным оборудованием мест дислокации, а также периодическими визитами украинских военнослужащих на свои бывшие позиции в район разведения, что естественно негативно воспринимается со стороны защитников Донбасса.

Также 19 марта подразделениями НГ Украины проведены профилактические мероприятия в городе Счастье (15 км северо-западнее Луганска).

Примечательно, что за последний месяц город посетила делегация «Литполукрбриг», президент Евросоюза Шарль Мишель и, видимо, британские военные, а рейд проведен только сейчас. Это позволяет предположить, что причиной стала некая утечка информации, и Киев ловил «агентов народных республик».

Однако, по-видимому, все прозаичнее, и целью мероприятия была борьба с контрабандой и незаконной торговлей в преддверии открытия контрольного пункта пропуска Счастье.

На центральном участке линии соприкосновения большинство нарушений было на северной окраине Горловки, а также на границе с Донецком. Основной причиной здесь, скорее всего, стали попытки сокращения межпозиционного пространства, которые предпринимаются всеми конфликтующими сторонами.

К примеру, миссия ОБСЕ, проанализировав данные воздушной разведки за декабрь 2020 г. — январь 2021 г., подтвердила продление позиций со стороны ВС Украины в районах Пески и Опытное, а НМ ДНР — Донецкого международного аэропорта. Кроме того, 16 марта на окраине Донецка БПЛА ОБСЕ обнаружил неразорвавшийся 122-миллиметровый реактивный снаряд, выпущенный кем-то из 28-й механизированной бригады, скорее всего, из РСЗО «Град-П», об обстрелах которой неоднократно говорили представители НМ ДНР.

Также 18 марта отметился район Светлодарска (15 км северо-восточнее Горловки), где было зафиксировано 70% нарушений того дня (79 из 113), что, скорее всего, также связано с продолжающимся инженерным оборудованием позиций обоими противоборствующими сторонами.

В этом же районе Киев полным ходом ведет восстановление автомобильного моста через железнодорожное полотно на трассе М-03, связывающей российский Новошахтинск и украинский Бахмут. Мост был полностью разрушен в ходе боевых действий и к середине марта украинские рабочие завершили бетонирование сборно-монолитной плиты проезжей части. Ввод же моста в строй запланирован к 30 июня 2021 г.

Разрушенный мост между Бахмутом и Светлодарск уже бетонируется https://t.co/9qMMqE8Btb — Кочегарка (@kochegarka) March 19, 2021

Интересным моментом также стало обнаружение 17 марта в Покровске (45 км северо-западнее Донецка) батальона танков Т-72 (20 шт.), ведь такие в ВС Украины состоят на вооружении бригад оперативного командования «Запад». Причем сейчас на юго-востоке страны находятся лишь две — 10-я горно-штурмовая и 14-я механизированная бригады, из которых ближайшая к Покровску — 10-я бригада. Она занимает оборону на северной и западных окраинах Горловки, примерно в 40 км от Покровска.

Появление танков на таком удалении от позиций родного соединения говорит о том, что либо их перегруппировали на опасное, как кажется украинскому командованию, направление, либо сотрудники ОБСЕ неверно идентифицировали тип бронемашин.

На южном участке фронта горячее всего было в районах Ленинского (12 км восточнее Мариуполя) и Коминтерново (15 км северо-восточнее Мариуполя), где подразделения 36-й бригады морской пехоты, видимо, под свою ротацию не оставляют попыток занять тактически важные позиции.

Косвенным подтверждением подобных намерений является постоянное глушение украинскими морпехами БПЛА ОБСЕ в этих районах.

В течение 14–17 марта с ж/д станций Рубежного (80 км северо-западнее Луганска), Славянска (90 км севернее Донецка), Бахмута (60 км северо-восточнее Донецка) и Зачатовки (70 км юго-западнее Донецка) завершился вывод подразделений 17-й танковой бригады домой в Кривой Рог. Сменила ее 1-я танковая бригада, прибывшая на юго-восток Украины с Черниговской области в первой половине марта.

На этом фоне 17 марта в непосредственной близости от Донбасса, на 239-м общевойсковом полигоне в Днепропетровской области, был проведен смотр готовности 93-й механизированной бригады к выполнению боевых задач.

Событие примечательно тем, что оно происходит после восстановления боеспособности бригады перед отъездом на юго-восток Украины. Учитывая фактор пандемии коронавируса, ждать 93-ю механизированную бригаду в Донбассе следует уже в начале апреля.

Тупиковые переговоры по Донбассу

На прошедшей неделе все-таки состоялись переговоры политических советников глав стран «нормандской» четверки (Россия, Франция, Германия, Украина), которые в целом прошли безрезультатно.

При этом сообщается, что украинская сторона отказалась в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, а представитель России, замглавы администрации президента Дмитрий Козак направил в Киев, Берлин и Париж письмо с предложением изменить формат организации заседаний и использовать принцип ротации председательствующих сторон. В Сенате США подняли тему назначения спецпредставителя по Донбассу.

В Сенате США предлагают назначить спецпосланника в Нормандский форматhttps://t.co/KMv6qPlwF5 — ОстроВ (@ostro_v) March 18, 2021

На этом фоне в Соединенных Штатах группа депутатов под руководством главы комитета по международным отношениям, республиканцем Джимом Ришем внесла в Сенат закон S.814 «О продвижении партнерства в сфере безопасности с Украиной и для других целей». Основными положениями данного документа являются:

требование отчета о дипломатической поддержке Украины на ближайшие пять лет;

призыв Государственного департамента создать рабочую группу по Украине совместно с европейскими союзниками;

распоряжение администрации назначить специального посланника по Украине, который будет связующим звеном США на мирных переговорах в «нормандском» формате и способствовать диалогу между черноморскими странами;

разрешение иностранного военного финансирования Украины на сумму до 300 млн долларов в год при наличии сертификатов, включая наступательное вооружение;

требование отчета Министерства обороны и Государственного департамента о возможностях и потребностях ВС Украины, а также плана оказания помощи в области безопасности;

ускорение передачи Украине излишков оборонной техники и формирование стратегии, побуждающей страны-партнеры делать то же самое;

выделение 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров через Международное военное образование и обучение.

И хотя процесс законотворчества в США небыстрый, чему подтверждением служит внесение данного документа уже второй раз (практически аналогичный предложен 30 июля 2020 г., принятие его весьма вероятно уже летом 2021 г. При этом двигателем здесь будут выступать продолжающиеся обстрелы на линии соприкосновения на фоне пробуксовки «минского» и «нормандского» форматов. Основная же цель документа — не столько оказание помощи Украине в урегулировании конфликта, сколько удержание ее в антироссийском поле и поддержка милитаристской риторики.

Продолжение спектакля вокруг Стерненко

Несмотря на улаженный вопрос в отношении украинского радикала Сергея Стерненко, некоторые политические силы продолжают использовать неуправляемую украинскую молодежь в своих целях.

Сторонники Стерненко (до 1 тысячи человек) 20 марта устроили очередное шоу у здания офиса президента.

На этот раз не обошлось без актов вандализма, фаеров, фейерверков и попыток проникнуть в здание.

Сторонники Стерненко громят офис Зеленского. Запахло майданом? И даже после этого президент Украины не пойдёт против нацистских боевиков? pic.twitter.com/tJrONKjwHN — Ученик Штирлица (@moments_Spring) March 21, 2021

По всей видимости, активисты предполагали, что украинские силовики применят силу, однако в результате был задержан всего один самый «буйный» нарушитель — уроженец Винницкой области 1995 года рождения. Это послужило поводом к стычкам с правоохранителями у здания полиции вблизи офиса президента при попытке вывезти задержанного в СИЗО.

Задержание сторонника Стерненко под ОП: возле отделения полиции произошли стычки (видео)https://t.co/f8w8yMwFMP pic.twitter.com/60XXrVZ5do — ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ СТРАНЫ (@OglavnomComUa) March 21, 2021

На следующий день картина у здания офиса президента была ужасной. Также появились сообщения, что акция контролируется правительством и организована с двумя целями — дать радикалам «выпустить пар» и сделать их токсичными для общества.

???? Вчера возле Офиса президента прошла акция в поддержку осужденного за похищение человека видеоблогера Сергея Стерненко.

???? Ущерб оценивается в 2 000 000 грн. Задержан один человек. pic.twitter.com/Unha5cUT9E — True ZP/Справжнє Запоріжжя (@TZ_TrueZP) March 21, 2021

Однако в будущем это может ударить по власти, ведь налицо радикализация митингов националистов, что в условиях бездействия правительства только укрепляет их в мысли о вседозволенности и будет толкать к новым «высотам».

Подготовка новых выборов

Проводимая президентом Украины Владимиром Зеленским политика по зачистке информационного пространства и борьбе с олигархами дала свои плоды. Рейтинг Зеленского за последний месяц продемонстрировал рост.

Кроме того, согласно опросам, Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Петром Порошенко, Юрием Бойко или Дмитрием Разумковым становится победителем президентских выборов. Примечательно, что имеющий поддержку всего 2% спикер парламента Разумков может победить при соперничестве с Порошенко и Бойко.

Согласно опросу, довольно низкий уровень доверия у Виктора Медведчука — всего лишь 8%.

Обвалился и рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а вот поддержка правящей «Слуга народа» выросла.

На этом фоне Telegram-канал «Легитимный» распространил информацию о готовящихся офисом президента перевыборах в стране, для чего сформировано несколько кейсов для накачивания рейтинга:

борьба с олигархами и «региональным ворьем»;

народовластие (референдум и местные референдумы);

децентрализация;

перераспределения капиталов и народного богатства.

Усиление береговой обороны Украины

ВС Украины вовсю готовятся к использованию берегового ракетного комплекса «Нептун», для развертывания которого была выбрана 406-я артиллерийская бригада командования морской пехоты ВМС.

К марту одно из ее подразделений было переименовано в 65-й отдельный береговой ракетный дивизион, и уже 15 марта в него были поставлены опытные образцы комплекса — по единице пусковой, командного пункта, заряжающей и транспортной машин. Штатная техника дойдет в подразделение в течение 2022 года.

65-й окремий береговий ракетний дивізіон ВМС України отримав дослідні елементи протикорабельного комплексу РК-360МЦ «Нептун». Очікується, що штатну техніку дивізіон отримає у 2022 році // #вмсу #65обрдн #нептун #пкр https://t.co/UwBp2zl5pJ pic.twitter.com/eTrF2Irssx — Ukrmilitary Pages (@ukrmilitary) March 15, 2021

Пока же украинские военные принялись с энтузиазмом осваивать тестовые образцы берегового комплекса, запланировав в северо-западной части Черного моря стрельбы 24–26 марта.

В период с 24 по 26 марта ВС Украины с государственного испытательного полигона "Алибей" в Одесской области проведут первую в этом году тестовую ракетную стрельбу, оценочно, с участием комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Дальность полёта ракетного изделия не превысит 250 километров. pic.twitter.com/7mrFpyINgv — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) March 20, 2021

Примечательно, что если ранее бои велись в юго-восточном направлении, то сейчас вектор изменился на северо-восток к единственному на Украине полигону ПВО моря. Это позволяет догадываться о двойном назначении стрельб, где также будет проверена способность украинских ПВО обнаруживать и сбивать крылатые ракеты.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.