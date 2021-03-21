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Представители ЛНР заявили, что бойцы ВСУ отказываются следовать приказам

Представители ЛНР заявили, что бойцы ВСУ отказываются следовать приказам

Луганск, 21 марта. Украинские военные отказываются следовать приказам военного руководства и не идут на провокации на линии соприкосновения из-за боязни ответных действий со стороны ополчения ЛНР.

О падении уровня дисциплины в рядах ВСУ сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий, отметив, что бойцы 80-й бригады отказались от инженерных работ по возведению укреплений в городе Счастье. Бойцы испугались возможности подорваться на собственных минах.

«В подразделениях оперативно-тактической группировки «Север» отмечается массовый отказ боевиков совершать огневые провокации из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР», — пояснил он.

По данным представителей ЛНР, командир Сергей Войченко, которому поручено руководство 14-й бригадой ВСУ, был направлен на позиции батальона для разбирательства.

Ранее представители Луганской области в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) передали, что украинские силовики прекратили обстрел территорий республики с 18 марта.

Однако в воскресенье неизвестные попытались обстрелять беспилотник наблюдателей ОБСЕ. Летательный аппарат попытались подбить над прифронтовым поселком Веселая Гора. Представители ЛНР отметили, что украинские силовики с недавних пор объявили «охоту» на дроны наблюдателей.

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