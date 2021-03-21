ВОЗ озвучила количество случаев заражения коронавирусом в мире

Женева, 21 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила данные по COVID-19 в мире. Согласно им, за последние сутки выявлено 513 797 новых случаев, их общее число превысило 122,5 млн.

Всего в мире насчитывается 122 524 424 случая заражения коронавирусом, следует из публикации ВОЗ. Смертей среди заболевших зафиксировано 2 703 620.

Хуже всего эпидемиологическая обстановка складывается в США, государство, где подтвердилось уже более 29,4 млн случаев COVID-19, является лидером по числу заразившихся. Далее следуют Бразилия (более 11,8 млн заражений) и Индия (почти 11,6 млн).

Россия занимает четвертую строчку в рейтинге государств по числу заболевших. Всего в стране насчитывается 4 456 869 случаев COVID-19, из которых 9299 выявлены в минувшие 24 часа.