Дима Билан купил огромный Cadillac под цвет своих волос

Москва, 21 марта. Известный российский музыкант Дима Билан похвастался в Instagram белым внедорожником Cadillac XT6.

Певец, который сменил имидж, став блондином, решил купить машину «под цвет волос». На опубликованном в соцсетях снимке 39-летний артист облокотился на машину, которая стоит на дорожке у загородного дома. Он сообщил фанатам, что его график стал очень напряженным.

«Начался веселый период — работа каждый день ! Держать ритм и не опаздывать от одной важной встречи к другой мне помогает XT6», — написал Билан.

Известно, что в гараже подопечного продюсера Яны Рудковской также стоит желтый Hummer H2. До этого Билан ездил на Ford Mustang и BMW 320. Главный «ночной хулиган» российской эстрады явно имеет страсть к самым дорогим импортным автомобилям.

Ранее Дима Билан признался журналистам, что у него большое горе. Домашний питомец артиста, кот Соломон, болен ВИЧ. Певец заявил, что не бросил любимца и лично возит пушистого друга в одну их лучших клиник столицы. Как пояснил Билан, полностью вылечить Соломона не получится, но врачи продлят ему жизнь.