Российские системы ПВО «Бук-М3» задействуют в тактических учениях ЮВО

Ростов-на-Дону, 21 марта. Системы ПВО «Бук-М3» 58-й общевойсковой армии Южного военного округа выполнят боевые пуски ракет на полигоне Капустин Яр в рамках тактических учений.

В Астраханской области с 15 по 30 апреля будут проходить тактические учения с боевыми стрельбами расчетов зенитно-ракетного дивизиона 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Зенитчики будут уничтожать моделируемые средства воздушного нападения противника с помощью зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» как на ходу с короткой остановкой в составе колонн, так и с оборудованных позиций.

Стрельбы будет производиться по целям, имитирующим современные самолеты, тактическую авиацию, планирующие бомбы, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты различного назначения, а также групповые авиаудары.

Ранее военнослужащие Южного военного округа провели тренировку на стрессоустойчивость в условиях боя.