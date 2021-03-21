Депутат Госдумы РФ назвал неожиданным задержание губернатора Пензенской области

Москва, 21 марта. Представитель ЛДПР в Государственной думе РФ Дмитрий Пьяных прокомментировал задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Свое мнение он озвучил журналистам.

Белозерцев и еще пять человек в воскресенье оказались задержаны правоохранителями. Они являются подозреваемыми по делу о взяточничестве на сумму свыше 31 миллиона рублей.

«Для меня эта новость сегодня была неожиданной, я думаю, как и для многих», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что главным в этой ситуации является наличие у правоохранительных органов оснований для задержания.

Следственный комитет ранее обнародовал видеозапись обысков в кабинете Белозерцева.