Решение провести Олимпиаду без зрителей обойдется Японии в 1,37 млрд долларов

Токио, 21 марта. Экономика Японии недополучит около 1,37 млрд долларов из-за решения отказаться от приглашения иностранных болельщиков на Олимпийские игры в Токио.

Экономисты исследовательского института Nomura проанализировали внутренний рынок и потенциальный уровень потребления иностранных туристов до начала пандемии. Как оказалось, больше всего решение властей страны ударит по гостиничному и ресторанному бизнесу, передает телеканал NHK.

Кроме того, могут возникнуть дополнительные экономические потери, если организаторы мероприятия примут решение ограничить и количество японских зрителей во время соревнований. При этом расходы, связанные с отсрочкой Олимпиады и борьбой с коронавирусом, увеличили бюджет проведения спортивных мероприятий до 15,9 млрд долларов.

Накануне оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил, что в этом году соревнования будут проходить в полузакрытом формате. Иностранные граждане не смогут посетить Японию, чтобы поддержать своих спортсменов на трибунах.