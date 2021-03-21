СМИ опубликовали самые яркие цитаты Лаврова в его день рождения

Москва, 21 марта. Глава МИД России Сергей Лавров известен не только как профессионал, но и как открытый и прямолинейный человек. Его высказывания разлетелись на афоризмы и цитаты.

Министр иностранных дел РФ празднует день рождения 21 марта. В честь этого СМИ собрали подборку ярких цитат Лаврова, которые приобрели широкую известность не только в российском, но и зарубежном обществе.

Глава МИД РФ на встрече со студентами и преподавателями МГИМО поговорил о российско-американских отношениях. Дипломат, рассуждая о Москве и Вашингтоне, привел в пример танец.

«Для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс», — отметил Сергей Лавров.

После госпереворота на Украине в 2014 году новый и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица негативно отозвался о России. Лавров отреагировал спокойно.

«Дещица для нас отрезанный ломоть. Глядя на него, вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь — не пей», — сказал глава МИД РФ.

Конечно, стоит упомянуть достаточно знаменитую фразу дипломата о самообладании и собственной выдержке.

«Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит», — заявил в одном из интервью Сергей Лавров.

Ранее глава МИД России рассказал о фриковой дипломатии в арсенале западных лидеров. По его словам, на Западе в ход идут всевозможные вбросы, которыми заполнены СМИ и социальные сети.