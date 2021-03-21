От Кронштадта до Корфу: Мордовия готовится к 20-летию канонизации Феодора Ушакова

В Мордовии полным ходом идет подготовка к празднованию юбилейной даты со дня канонизации адмирала Феодора Ушакова. 20 лет назад знаменитый флотоводец был причислен к лику святых.

Большой план мероприятий администрацией Темниковского района был подготовлен еще в прошлом году. Муниципальные и региональные власти сейчас действуют сообща и готовятся к празднованию 20-й годовщины канонизации небесного покровителя всех моряков адмирала Феодора Ушакова. 4 августа 2001 года в Санаксарском монастыре, который стал его последней гаванью, воина причислили к лику святых. О том, как отпразднуют столь значимую дату, корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал глава Темниковского района Сергей Кизим.

«Мы еще не определились, в каком масштабе это будет. Все зависит от эпидобстановки. Помимо встреч, конференций и открытых уроков, пройдут основные мероприятия, которые мы разделили на три блока. Первый — это День военно-морского флота. Мощи святого привезут в Кронштадт, где будет праздничный парад. Затем святыня прибудет в Саранск в Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, затем вернутся в Санаксарский Монастырь. Вторая часть — мероприятия, посвященные канонизации. Они пройдут и в Темникове, и в столице Мордовии», — рассказал собеседник ФАН.

Чтобы достойно встретить гостей, город должен основательно подготовиться. В планах чиновников построить две дороги в самом Темникове. Проекты готовы, а работы оценили примерно в 90 миллионов рублей. В эту сумму входит стоимость как самого полотна, так и пешеходных зон, и парковок. Темников, как обладатель статуса «Жемчужины малых городов», на меньшее не согласен.

«В дни празднования канонизации предусмотрено либо открытие часовни памяти Феодора Ушакова, либо закладка камня. Все зависит от того, как быстро мы ее построим. На днях прошло заседание экспертно-архитектурного совета. Из 30 вариантов выбрали такой, который по стилю гармонизируется с самим городом. С местом строительства мы тоже определились. Часовня будет располагаться за памятником Ушакову, который установили полтора года назад. Здесь же когда-то был расположен Спасо-Преображенский собор, где отпевали адмирала. Но в 60-е годы церковь снесли».

Чтобы воплотить идеи в реальность, местными православными приходами был создан благотворительный фонд «Возрождения, восстановления и увековечения мест, связанных с именем святого праведного воина Феодора Ушакова». В Темниковском районе в день канонизации будет установлен поклонный крест от адмиралтейства военно-морского флота. Впрочем, его представителей тоже ждут в гости.

«Третья часть, как мы планируем, пройдет на острове Корфу. Русские недели, которые проходят там осенью, тоже могут стать символичными. Круг участников расширяется и крепнет», — добавил глава Темниковского района.

Именно с этим островом связаны значимые страницы истории России: 1798-1800-е годы, военная операция русско-турецкого флота против французских войск во время Средиземноморского похода черноморской эскадры под командованием адмирала Федора Ушакова.