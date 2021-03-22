Топ-5 новых сериалов 2021 года от Netflix

В жизни каждого должны быть такие дни, когда в выходной вы можете позволить себе провести целое утро в постели за просмотром любимого сериала, обложив себя разными вкусностями.

ФАН позаботился о том, чтобы у вас был нескончаемый выбор сериалов с высоким рейтингом.

Netfliх — это американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. У сериалов, которые выходят на платформе, хороший рейтинг, поэтому количество подписчиков увеличивается с каждой премьерой.

Ночной сталкер: Охота за серийным убийцей

В основе сюжета сериала — реальная история 1985 года, которая произошла в Лос-Анджелесе. Неуловимый серийный убийца Ричард Рамирес, на счету которого более двух десятков человеческих жертв, держит в страхе весь город. О тех ужасных событиях рассказывают двое — детектив Джил Каррильо и интервьюер Фрэнком Салерно. Они собирали воспоминания по кусочкам, погружая зрителей в 80-е годы, рассказывая, что им и всему Лос-Анджелесу пришлось пережить, прежде чем убийцу отправили за решетку.

Сериал вышел на экраны в середине января, на официальном сайте четыре серии уже доступны для просмотра.

В ее глазах

С момента премьеры этого британского сериала (17 февраля) вышло уже шесть серий, которые не оставили зрителей равнодушными. История о непростой жизни матери-одиночки снята в жанре детектив. Луиза, днем хорошая мать и ненавидящая свою работу женщина, по вечерам отрывается в барах, чтобы хоть как-то разбавить свою скучнейшую жизнь. Однажды судьба сводит ее с привлекательным незнакомцем, который окажется ее новым боссом. Но все не так просто: мужчина женат, но даже это не отпугивает Луизу, которая намерена сделать все, чтобы босс был с ней.

Невидимый город

«Паранормальный детектив» — именно такое определение дали критики сериалу «Невидимый город», который вышел на экраны в феврале этого года. В основе сюжета — история об исследователе экологического отдела полиции, который недавно пережил смерть супруги. Причиной гибели послужил пожар в лесу Бразилии. Эрик пытается пережить общее горе с дочкой Луной и вернуться на службу, поскольку уверен, что возгорание в лесу было спланировано. В процессе расследования он попадает в подземный мир, населенный сказочными существами из бразильской мифологии.

Механики

Если вы не хотите сложного сюжета, вам точно подойдет американский сериал «Механики». Это комедия о Кевине Гибсоне, который возглавляет один из экипажей NASCAR. В результате смены начальника компании герою приходится прогибаться под сменившегося владельца. Теперь организацией управляет дочь бывшего гендиректора, которая совершенно не разбирается в автомобилях. Именно это и становится причиной войны между Кевином и Кэтрин.

Судьба: Сага Винкс

Самый большой резонанс вызвал сериал «Судьба: Сага Винкс», в основу которого лег всем известный мультфильм про фей «Клуб Винкс». Поклонники анимации ожидали эффекта «вау», но этого не произошло. Одной из причин разочарования стал факт, что сценаристы не включили некоторых героинь в фильм. Но несмотря на это рейтинги довольно неплохие, а спецэффекты и много магии точно не оставят вас равнодушными.

Ранее ФАН собрал топ-5 сериалов, новые сезоны которых ожидаются в 2021 году.