Гормональный сбой может стать причиной развода в семье

Москва, 21 марта. Эндокринолог Ольга Деревянко рассказала, как гормональный фон человека может влиять на ссоры и привести к разводу в семье.

Если скандалы происходят слишком часто, вполне возможно, что проблема кроется в нарушении работы эндокринной системы. Об этом Деревянко рассказал в интервью на радиостанции «Говорит Москва». В таких случаях вопрос решается с помощью препаратов и медикаментозного лечения.

Часто происходят ситуации, когда психологи присылают к эндокринологам супружеские пары, которые собираются разводиться. При обследовании врач выявляет у пациента тиреотоксикоз. После его компенсации отношения в семье налаживаются. По мнению Деревянко гормоны оказывают серьезное влияние на эмоции человека.

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