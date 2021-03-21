Подозреваемый в угоне обматерил задержавших его силовиков в Волхове

Санкт-Петербург, 21 марта. Сотрудники полиции задержали в Волхове 20-летнего мужчину по подозрению в угоне. Злоумышленник не стеснялся в выражениях в отношении экипажа ДПС.

Автоинспекторы поздно вечером получили сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2107. Один из экипажей заметил схожую по приметам машину. Сидевший за рулем молодой человек практически сразу начал оскорблять правоохранителей. Кроме того, буйный фигурант стал сопротивляться. Силовикам пришлось использовать наручники, чтобы усмирить мужчину.

Полицейские возбудили уголовное дело об угоне. Материалы касательно факта оскорбления направлены в СК для принятия процессуального решения.

В Екатеринбурге местный житель поплатился за неуважение к сотрудникам ФСБ. Злоумышленник опубликовал ролик, на котором нецензурно отзывался о силовиках, сообщал ФАН.