Повзрослевшую дочь Началовой сравнили с покойной мамой

Москва, 21 марта. Дочь футболиста Евгения Алдонина и покойной певицы Юлии Началовой превратилась в настоящую красавицу. Поклонники осыпали девушку комплиментами в Instagram.

Вере Алдониной всего 14 лет, но она стала очень похожей на свою звездную мать. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, школьница позирует вместе со своей подругой. Судя по всему, девушки хорошо провели субботний вечер.

Для прогулки Вера сделала макияж — она выбрала яркую красную помаду и подвела карандашом глаза. Дочь Началовой подписала снимок просто «Вера» и поставила эмодзи в виде сердечка.

Под публикацией наследницы Алдонина появилось множество комментариев. Фолловеры пожелали, чтобы девушка была очень удачливой и счастливой.

«Как же хочется чтобы Верочка была счастлива! От всей души желаю ей этого! Так похожа на маму», — написала пользовательница. «Вера, пусть исполнятся твои самые светлые мечты! Мама хранит тебя с небес, все будет хорошо!» — добавил другой подписчик.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года, когда ее дочери было 12 лет. Друзья известной вокалистки до сих пор не могут поверить, что ее больше нет в живых. Даже спустя два года после смерти Началовой ее могила усыпана цветами.