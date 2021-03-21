Лондон, 21 марта. Лондон значительно уменьшил сумму сделки по покупке у США партии истребителей F-35B. Решение британских властей может сыграть России только на руку.

Об этом заявил американский эксперт издания The National Interest Крис Осборн. Он отметил, что из ранее оговоренной партии в 138 истребителей пятого поколения Лондон решил приобрести только половину. Урезанная партия может снизить способность Британии распространять свое внимание по всему миру, цитирует вывод американского обозревателя «ПолитРоссия».

Сокращение парка ВВС Британии без F-35 может обернуться проблемами для Североатлантического альянса. И как резюмирует автор NI, это лишь сыграет на руку России: положение Британии делает ее уязвимой для балтийской группировки российского флота.

«Истребитель F-35BS мог бы позволить британским военным удерживать части российского побережья под угрозой десантной атаки», – рассуждает Крис Осборн.

Дефицит истребителей скажется и на способности оперативно передать сведения между союзниками по блоку НАТО. Эскадрильи F-35 несут в альянсе не только боевую функцию, но и выполняют задачи по обмену данными и разведке. И Лондон существенно снизил свой потенциал в данных областях.

Ранее Лондон заявил, что намерен отправить на охрану стратегически важных подводных коммуникаций специальный корабль. Многоцелевое судно включат в состав флота в 2024 году.

Также в этом месяце Палата Общин при британском парламенте предоставила доклад комитета обороны о состоянии войск. Как указывает «Царьград», акторы доклада, который предсказал исход возможной войны с Россией, констатировали, что хоть британские солдаты «одни из лучших в мире», победа останется за Москвой.