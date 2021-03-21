Лолита раскрыла результат ДНК-теста звезды Comedy Woman Марины Федункив

Москва, 21 марта. Звезда Comedy Woman Марина Федункив стала участницей первого выпуска шоу певицы Лолиты Милявской. Ведущая раскрыла результат ДНК-теста знаменитой актрисы.

«ДНК-шоу» вышло в эфир 21 марта. Согласно задумке создателей, участники передачи сдают ДНК-тест, а затем обсуждают результаты с Лолитой. Их ждет не просто анализ личности, но и ответы на интересующие вопросы.

В разговоре с Милявской Федункив призналась, что по дедушкиной линии у нее в роду были оседлые цыгане.

«Дедушка выиграл в карты у барина себе вольную и скопил состояние. Женился. И потом выяснилось, что его жена погуливала с Шимой — евреем. Когда немцы пришли, дед лишился своего поля: жена за него поле отдала, за этого еврея, чтобы его спасти. И отец перед смертью деда пытался выяснить, чей он сын. Дед сказал: «Родной мой»», — поделилась актриса.

Лолита в ответ рассказала, что показал ДНК-тест.

«В тебе 100% кровь русских предков. Вообще никаких других не намешано, это очень редкая история», — объяснила она.

Федункив в шутку отметила, что теперь «скинхеды ее не отлупят».

«Я для себя сравниваю генную инженерию с презервативом. Она защищает, если у тебя есть информация», — добавила Лолита.

ДНК-тест показал также склонность актрисы к депрессивному состоянию.

«У тебя депрессия, до 38 лет была точно. Пик пройдет, но вероятность возвращения есть», — уточнила певица.

Звезда Comedy Woman подтвердила, что у нее были затяжные депрессии, которые не закончились с наступлением 38 лет. Сейчас артистке 49 лет.

Как объясняла Милявская в преддверии запуска шоу, анализ ДНК — это вовсе не приговор. Человек может себя пересилить и победить предрасположенность.