Правоохранители спасли обезьян от смерти на морозе на трассе «Каспий»

Астрахань, 21 марта. Автомобиль, который занимался перевозкой обезьян из Москвы в астраханский зоопарк, попал в ДТП. Если бы не своевременная помощь правоохранителей, то животные могли бы погибнуть.

Сотрудники правоохранительных органов спасли шимпанзе, которых везли в зоопарк Астрахани. Животные находились в специальных оборудованных клетках, однако во время путешествия на 943-м километре трассы «Каспий» под Волгоградом произошло ДТП.

На улице в это время стояла минусовая температура и, если бы к месту происшествия не прибыл полицейский патруль, который вызвал эвакуатор, то животные могли бы насмерть замерзнуть.

Пока машину эвакуировали, сотрудники правоохранительных органов перенесли обезьян из фуры в теплое помещение. Там они дожидались, пока перевозчик найдет замену сломавшемуся автомобилю.

Еще один случай со спасением животных произошел в Приморье. Двух гималайских медвежат нашли жители поселков Новопокровка и Вострецово. Они обратились в соответствующие службы, и в итоге звери стали обитателями центра реабилитации диких животных, сообщил ФАН.