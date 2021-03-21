Пожар площадью 10 кв. м. унес жизни двоих мужчин в Перми

Пермь, 21 марта. Двое мужчин погибли в загоревшемся деревянном доме в селе Ивановское Ильинского района.

Сейчас следователи проводят проверку для выяснения причины возгорания и всех обстоятельств пожара, сообщили в СУСК по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу в утренние часы. Деревянный дом к моменту приезда спасателей полыхал на площади 10 квадратных метров. Тела двоих мужчин обнаружили после ликвидации возгорания. Всего в тушении приняли участие 34 человека и 13 единиц техники.

Тысячи кур погибли в пожаре на птицеферме в деревне Чернышевка Приморского края. Территория фермы загорелась из-за оставшегося без присмотра чайника, сообщает ФАН.