Мясников раскрыл опасность приема жаропонижающих

Москва, 21 марта. Прием жаропонижающих средств может спровоцировать шум в ушах, заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Если такой симптом появился, нужно незамедлительно обратиться к лору, чтобы проверить слух. Однако в 99% случаев у больных диагностируют высокочастотный шум в ушах, от которого нет лечения, отметил Александр Мясников в эфире одной из программ телеканала «Россия-1». Единственный вариант решения этой проблемы — смириться с ней.

«После ацетилсалициловой кислоты шум в ушах может остаться навечно», — заявил врач.

Александр Мясников ранее объяснил, как по состоянию ногтей определить наличие смертельного заболевания у человека. Речь идет о меланоме. В некоторых случаях имеют место другие проблемы со здоровьем, не онкологического характера. Например, это синдром желтого ногтя. Что касается меланомы, ее также можно определить по состоянию ротовой полости и ягодичной складки.