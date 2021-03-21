Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти человека в липецком ТРЦ «Армада»

Липецк, 21 марта. Сотрудники полиции были вызваны в торгово-развлекательный центр «Армада» после обнаружения там трупа.

По предварительным данным, тело лежало на цокольном этаже ТРЦ. Труп был найден утром. При визуальном осмотре следов насилия не обнаружено. Погибшим оказался 60-летний технический работник центра.

Правоохранители проводят проверку. Труп направлен судмедэкспертам для установления причины смерти гражданина.

В Люберцах в одной из квартир обнаружены тела влюбленной пары. Следов насилия на телах не обнаружено. Трупы пролежали два дня до момента обнаружения, сообщал ФАН.