Пачки денег и роскошные часы нашли во время обысков у губернатора Пензенской области

Пенза, 21 марта. Опубликованы первые фотографии с обысков у губернатора региона Ивана Белозерцева, проходящего по уголовному делу о многомиллионном взяточничестве.

Так, в рамках следственных мероприятий силовики обнаружили люксовые наручные часы Breguet стоимостью 5,7 млн рублей, которые Белозерцев, как предполагается, получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля по случаю избрания на новый срок губернатором в сентябре 2020 года. Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

В описи, которую опубликовал Telegram-канал «Падалкин. Онлайн», указано, что правоохранители нашли разбросанные по квартире пачки денег. Вероятно, речь идет о наличных, полученных с крупной взятки в 20 млн рублей, переданной губернатору Пензенской области через посредника. Взяткодателями выступили Шпигель и директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Андрей Колосков.

Установлено также, что в качестве незаконного вознаграждения в 2020 году глава региона получил от Шпигеля Mercedes-Benz V-Класс 250. В настоящий момент автомобиль находится на территории представительства Пензенской области, расположенного в Москве.

Ивана Белозерцева задержали сегодня в областной столице. Правоохранители возбудили уголовное дело на основании материалов, предоставленных МВД России. Предполагаемыми преступниками выступили сам Белозерцев, глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков и другие.

Следствие полагает, что с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области получал взятки через посредников от Шпигеля, его жены и Колоскова, сообщал ФАН. Расследование дела продолжается.