Как нефтяной гигант Саудовской Аравии за год потерял половину доходов

По итогам 2020 года нефтяной гигант Саудовской Аравии — компания Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company) продемонстрировала катастрофические падение доходов: прибыль организации упала почти вдвое.

Накануне государственное нефтедобывающее предприятие обнародовало финансовые отчеты за прошедший год. В документах указывается, что чистая прибыль компании снизилась на 44%: в 2020 году она составила только 49 млрд долларов, в то время как в 2019 году — 88,2 млрд долларов.

Причины проблем

Причиной финансовых потерь саудиты вновь назвали пандемию коронавируса, нанесшую серьезный ущерб многим отраслям мировой экономики. Распространение COVID-19 действительно оказало влияние на падение цен на энергоносители. Спрос на топливо существенно снизился из-за локдауна, заставившего миллионы людей ограничить себя в передвижениях.

Впрочем, нельзя возлагать ответственность за проблемы саудитов только на пандемию. Свой вклад в обесценивание топлива внесли и действия Эр-Рияда, начавшего бесконтрольную добычу и сбыт полезных ископаемых. Мощное наращивание объемов экспорта существенно повысило предложение, а вкупе со снижением спроса это нанесло разрушительный удар по мировой торговле нефтью. В результате саудиты развязали настоящую нефтяную войну с другими странами, добывающими черное золото.

Кроме того, объекты Aramco нередко становятся целями йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах», выбирающих мишенью своих атак стратегические нефтяные предприятия Саудовской Аравии. Вмешательство Эр-Рияда в гражданскую войну в соседнем государстве сделало объекты страны целью для нападений.

Нефтяной гигант в безвыходном положении

Несмотря на снижение прибыли, Saudi Aramco не стала останавливать выплату ежеквартальных дивидендов акционерам, которые в совокупности достигают от 18,75 млрд до 75 млрд долларов в год.

Эти выплаты по итогам 2020 года оказались значительно выше годовых доходов нефтяного предприятия и объемов средств, выплаченных другими аналогичными компаниями. Вероятнее всего, подобные обязательства были выдвинуты в приоритет потому, что основным владельцем активов компании является саудовское правительство (ему принадлежит более чем 98% акций).

Из-за необходимости срочных финансовых поступлений в условиях пониженного спроса на топливо Saudi Aramco пошла на выпуск международных облигаций. Впрочем, несмотря на все сложности, компания все еще остается одной из крупнейших в мире.

«В сложные годы новейшей истории Aramco продемонстрировала свое уникальное ценностное предложение благодаря значительной финансовой и операционной гибкости. В результате наше финансовое положение оставалось стабильным», — отмечается в заявлении директора компании Амина Нассера.

Предсказуемый кризис

Судьба Saudi Aramco является показательной для Саудовской Аравии, испытавшей в этот период ощутимый дефицит бюджета. Одна из крупнейших экономик региона оказалась в сложном положении из-за того, что торговля нефтью считается основным источником доходов. Именно по этой причине колебания курса цен на топливо мощно отзываются и на всех жителях государства.

Несмотря на усилия наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана по диверсификации экономики в пользу других направлений, для реализации такого плана потребуется довольно много времени. По этой причине королевство еще долго будет находиться в сильной зависимости от экспорта углеводородов.

Поскольку на момент нефтяного кризиса саудовский бюджет был рассчитан на высокую цену углеводородов, страна испытала ощутимый экономический кризис: возрос уровень инфляции и безработицы, а соответственно — и народного недовольства.

Есть ли выход

В годовом отчете Saudi Arabian Oil Company отмечается, что в 2020 году компания добывала 9,2 млн баррелей сырой нефти в день. Капитальные затраты при этом снизились до 27 млрд долларов по сравнению с 32,8 млрд долларов годом ранее. В текущем 2021 году руководство Aramco планирует потратить еще на 5-10 млрд меньше. Пока о полноценном возобновлении производства говорить рано, так что 2021 год также может оказаться не самым удачным в истории этого предприятия.

Впрочем, появление вакцин и постепенное снятие ограничений приводит к медленному восстановлению спроса на нефть, однако до прошлых показателей еще далеко. На пользу стоимости нефти идет и ограничение добычи, к чему Эр-Рияд вернулся после кризиса, к началу которого и был причастен.

Если в самый сложный период в апреле 2020 года цена на нефть марки Brent снизилась до 20 долларов за баррель, то 21 марта 2021 года стоимость превысила 64 доллара.

Ограничения добычи способствуют дальнейшему восстановлению нефтяного рынка, на что сейчас и делает ставку Саудовская Аравия. Ранее власти королевства заявили, что продлят добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день до апреля 2021 года. Многие страны ОПЕК и их союзники пока придерживаются той же тактики.

COVID-19 остается актуальной проблемой: появление новых штаммов быстро мутирующего вируса еще возможно, поэтому вероятность нового локдауна исключать не стоит.

Пока ограничение амбиций Эр-Рияда выглядит как тактическое отступление. После повышения цен на энергоносители страна может вернуться к увеличению объемов добычи и экспорта для устранения финансовой ямы, в которой она оказалась. И тут важно, пойдут ли ради быстрых доходов саудиты вновь на неосмотрительные шаги, способные привести мировой рынок нефти к еще большему кризису.

Руководство пострадавшего нефтяного гиганта Saudi Aramco, по крайней мере, сейчас смотрит в будущее с оптимизмом.