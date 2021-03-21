Участница «Холостяка» прояснила историю с гонораром за участие в шоу

Дубай, 21 марта. Участница шоу «Холостяк» Лара Лепп ответила на прозвучавшие в ее адрес обвинения об участии в проекте не ради рэпера Тимати, а гонорара.

Тимати, ставший главным героем восьмого сезона шоу, подчеркнул в первом выпуске, что одна из претенденток на его сердце согласилась на съемки ради выгоды. Он не стал открыто называть личность девушки, но создатели проекта намекнули зрителям, показав разговор рэпера с Лепп.

В новом эпизоде модель призналась, что на самом деле гонорар за участие в шоу на ТНТ не получала.

«Как видишь, я здесь и без гонорара. Так случилось, потому что я поняла, что прийти к тебе и познакомиться с тобой для меня важнее, чем гонорар», — заявила девушка.

Тимати попросил ее прояснить историю с денежным вознаграждением. Участница в ответ уточнила, что все дело в ее модельном агенте.

«Она выполняла свою работу. Соответственно, преследовала свои интересы. В то время, когда я отсутствовала, я не приносила бы ей процент. Когда отказались платить, я приняла решение все равно принять участие [в шоу] без гонорара. Мне интересно с тобой пообщаться», — констатировала Лепп.

Рэпер в первом выпуске внезапно привел на шоу певца Егора Крида и назвал его «вторым женихом». А затем объявил произошедшее шуткой.