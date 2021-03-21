Семья из Петербурга восстановила исторический облик парадной. ФАН-ТВ

Экскурсовод из Санкт-Петербурга за собственный счет отреставрировал парадную в одном из домов на Большом проспекте Петроградской стороны.

Мысль о том, что необходимо вернуть интерьеру здания исторический облик, появилась шесть лет назад, как только Даниил Ягирский с семьей переехал в бывший доходный дом В. Г. Чубакова.

«Нас не очень обрадовало состояние парадной, мы сразу захотели сделать вокруг себя условия жизни получше. Был вариант, конечно, сделать какой-то новый ремонт — всю старину убрать. Мы подумали, что это некрасиво, потому что дом все-таки с богатой историей, 1910 года постройки, архитектор у него Вильгельм Ван-дер-Гюхт», — рассказал Ягирский.

Даниил, историк по образованию, регулярно проводит экскурсии по парадным Петербурга. Мужчина с трепетом отнесся к изначальному облику внутренней отделки здания своего дома и постарался сохранить все возможные детали при реновации.

«Здесь очень много интересных элементов осталось: витражи, плитка оригинальная метлахская, балясины старые, лепной декор по большей части сохранился. И было решено нашей семьей, что лучше это все оставить, как-то законсервировать, а какие-то вещи, возможно, восстановить, как те же витражи», — добавил экскурсовод.

Работа затянулась на четыре года, так как занимались восстановлением отделки и декоративных элементов только члены семьи Ягирских — соседи никак не участвовали в процессе. После обращения в ЖЭК с вопросом согласования ремонта Ягирским пришлось «спасать» от работников инстанции старинную дверь, которую они собирались демонтировать.

«Парадная была не то чтобы в очень плохом состоянии, у нас в Петербурге есть парадные, которые, действительно, требуют колоссальных затрат, а здесь все было просто под слоем «налета ЖЭКа» — везде облупленная зеленая краска, витражи закопченные, сами оконные рамы тоже в краске были», — рассказал Даниил.

Для восстановления лепнины и витражей семья обращалась к профессиональным реставраторам, чтобы по-настоящему качественно провести работы, однако спустя два года после окончания ремонта приходится продолжать восстанавливать некоторые элементы.