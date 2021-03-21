Стрельба в Триполи и полный локдаун в Гарьяне — что произошло в Ливии 21 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 21 марта 2021 года.

События

Местные жители стали свидетелями перестрелки вооруженных людей. Кто именно устроил боестолкновение, не сообщается. Звуки стрельбы доносились с улицы 10 района Гут аш-Шааль в западной части столицы.

اصوات رماية تسمع في منطقة غوط الشعال بشارع 10 — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) March 21, 2021

Очевидец рассказал в соцсетях, что из района Насма доносятся звуки выстрелов. Он связал это событие с рейдом 444-го батальона ПНС под командованием Махмуда Хамзы. Подробности инцидента пока не приводятся.

#نسمة



ما يسمع من اطلاق نار بمنطقة نسمة هي مداهمة تقوم بها مجموعة الـ444 محمود حمزة — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) March 21, 2021

Двухнедельный локдаун вступил в действие в городе Гарьяне, южнее Триполи. Власти муниципалитета подписали соответствующее постановление в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Местным жителям надлежит находиться дома. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля включительно.

#غريان #حظر شامل إبتداء من يوم غدآ علي #مدينة غريان واغلاق جميع مداخل ومخارج المودية للمدينة#لمدة أسبوعين.. pic.twitter.com/rp2d3Iv6Qn — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) March 21, 2021

Политика

Переходное Правительство национального единства уведомило Анкару о скором начале депортации сирийских наемников. Их возвращение на родину планируется осуществить через воздушное пространство Турции.

Мероприятие состоится в рамках режима постоянного прекращения огня и вывода иностранных войск из Ливии.

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба принял главу Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Триполи.

Политики обсудили развитие двусторонних отношений и улучшение ситуации в Ливии.

#عاجل

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يلتقي وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة الليبية طرابلس.#الشاهد #ليبياhttps://t.co/iyQPSXUU3D pic.twitter.com/eWRkotpv9r — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) March 21, 2021

Абд аль-Хамид Дабиба пообещал льготы на выполнение энергопроектов в стране. Речь идет о возобновлении строительства и ремонта электростанций.

Премьер-министр добавил, что всем профильным комитетам следует объединить усилия для преодоления кризиса и хорошо подготовиться к летнему сезону.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية #عبدالحميد_الدبيبة يؤكد خلال لقائه محافظ المركزي ورئيسي المحاسبة والعامة للكهرباء، على تسهيل كل الإجراءات لتنفيذ مشاريع الكهرباء المتوقفة وصيانات المحطات، وتذليل كل الصعوبات، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة الأزمة والاستعداد الجيّد لموسم الصيف. pic.twitter.com/I43Zx6uRlP — مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة) (@official_Dabiba) March 20, 2021

Экономика

Премьер-министр переходного Правительства национального единства разработал и представил Президентскому совету проект бюджета на 2021 год.

На основании оценки экспорта нефти в размере 1,1 млн баррелей по цене 50 долларов конечная сумма может увеличиться до 111 млрд динаров.

مشروع ميزانية 2021 المقدم من #حكومة_الوحدة_الوطنية لمجلس الدولة، استند على تقدير تصدير 1.1 مليون برميل بسعر 50 دولارا للبرميل، ليكون إجمالي الميزانية 111 مليار دينار



الباب الأول من الميزانية وهو المرتبات، تضمّن زيادة 20% لموظفي الدولة التي أقرّها المجلس الرئاسي السابق pic.twitter.com/tonIvS0gcd — مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة) (@official_Dabiba) March 20, 2021

Министерство труда и реабилитации Правительства национального единства отправило группу инспекторов на нефтеперегонный терминал Рас-Лануф, чтобы установить причины остановки работы.

Он считается самым крупным производителем дизельного топлива, которое широко используется для функционирования электростанций.

Общество

Libyan Airlines намерена расширить спектр предоставляемых услуг, в частности, увеличить географию полетов.

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что специалисты ведут переговоры с представителями международных аэропортов Европы для осуществления рейсов в страны ЕС.

الخطوط الليبية: نعمل على الوصول لمحطات جديدة خلال الفترة القادمة #الساعة24https://t.co/D1ma8EKn76 — الساعة 24 (@alsaaa24) March 20, 2021

Представители 73-й бригады Ливийской национальной армии сообщили о выпуске пятого номера газеты «Аль-Карама». Печатное издание содержит статьи местного и международного характера.

В нем рассказывается о главнокомандующем ЛНА Халифе Хафтаре, а также о различных событиях, связанных с деятельностью подразделения на военной и политической арене.

Пользователь Facebook сообщил, что 128-я усиленная бригада Ливийской национальной армии объявила о наборе кандидатов на службу. Специалисты подготовили видеоролик, который знакомит будущих новобранцев с жизнью в рядах одного из лучших подразделений вооруженных сил страны.

Afriqiyah Airways осуществила пробный рейс между аэропортами Аль-Куфра и Бенина. Это первый полет самолета компании после того, как авиасообщение между ними приостановили на несколько лет.

На борту лайнера находились должностные лица авиакомпании и чиновники из Восточного региона.