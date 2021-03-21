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Ливия

Стрельба в Триполи и полный локдаун в Гарьяне — что произошло в Ливии 21 марта

Стрельба в Триполи и полный локдаун в Гарьяне — что произошло в Ливии 21 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 21 марта 2021 года.

События

Местные жители стали свидетелями перестрелки вооруженных людей. Кто именно устроил боестолкновение, не сообщается. Звуки стрельбы доносились с улицы 10 района Гут аш-Шааль в западной части столицы.

Очевидец рассказал в соцсетях, что из района Насма доносятся звуки выстрелов. Он связал это событие с рейдом 444-го батальона ПНС под командованием Махмуда Хамзы. Подробности инцидента пока не приводятся.

Двухнедельный локдаун вступил в действие в городе Гарьяне, южнее Триполи. Власти муниципалитета подписали соответствующее постановление в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Местным жителям надлежит находиться дома. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля включительно.

Политика

Переходное Правительство национального единства уведомило Анкару о скором начале депортации сирийских наемников. Их возвращение на родину планируется осуществить через воздушное пространство Турции.

Мероприятие состоится в рамках режима постоянного прекращения огня и вывода иностранных войск из Ливии.

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба принял главу Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Триполи.

Политики обсудили развитие двусторонних отношений и улучшение ситуации в Ливии.

Абд аль-Хамид Дабиба пообещал льготы на выполнение энергопроектов в стране. Речь идет о возобновлении строительства и ремонта электростанций.

Премьер-министр добавил, что всем профильным комитетам следует объединить усилия для преодоления кризиса и хорошо подготовиться к летнему сезону.

Экономика

Премьер-министр переходного Правительства национального единства разработал и представил Президентскому совету проект бюджета на 2021 год.

На основании оценки экспорта нефти в размере 1,1 млн баррелей по цене 50 долларов конечная сумма может увеличиться до 111 млрд динаров.

Министерство труда и реабилитации Правительства национального единства отправило группу инспекторов на нефтеперегонный терминал Рас-Лануф, чтобы установить причины остановки работы.

Он считается самым крупным производителем дизельного топлива, которое широко используется для функционирования электростанций.

Общество

Libyan Airlines намерена расширить спектр предоставляемых услуг, в частности, увеличить географию полетов.

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что специалисты ведут переговоры с представителями международных аэропортов Европы для осуществления рейсов в страны ЕС.

Представители 73-й бригады Ливийской национальной армии сообщили о выпуске пятого номера газеты «Аль-Карама». Печатное издание содержит статьи местного и международного характера.

В нем рассказывается о главнокомандующем ЛНА Халифе Хафтаре, а также о различных событиях, связанных с деятельностью подразделения на военной и политической арене.

Пользователь Facebook сообщил, что 128-я усиленная бригада Ливийской национальной армии объявила о наборе кандидатов на службу. Специалисты подготовили видеоролик, который знакомит будущих новобранцев с жизнью в рядах одного из лучших подразделений вооруженных сил страны.

Afriqiyah Airways осуществила пробный рейс между аэропортами Аль-Куфра и Бенина. Это первый полет самолета компании после того, как авиасообщение между ними приостановили на несколько лет.

На борту лайнера находились должностные лица авиакомпании и чиновники из Восточного региона.

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