Микропластик может стать местом скопления устойчивых к антибиотикам бактерий

Нью-Джерси, 21 марта. На поверхности микропластика содержится особый слой, на котором микроорганизмы способны повысить свою устойчивость к антибиотикам в несколько раз.

Такой вывод после ряда проведенных исследований сделали научные сотрудники Технологического института Нью-Джерси. Результатами проделанной работы они поделились в научном журнале Journal of Hazardous Materials Letters.

Ученые вынесли предположение, что микропластик может «собирать» устойчивые к антибиотикам бактерии. Находясь на его поверхности, они способны формировать особый слизистый слой или биопленку. С ее помощью вредные микроорганизмы автоматически приходят в движение.

«Некоторые штаммы таких бактерий благодаря жизни на таких пленках могут повысить устойчивость к антибиотикам в 30 раз», — сообщили ученые.

Недавно группе американских ученых удалось объяснить секрет высокой скорости распространения новых штаммов COVID-19. Они пришли к выводу, что мутации коронавируса в британском, южноафриканском и бразильском штаммах влияют на его заразность.