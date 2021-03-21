Екатеринбуржец оштрафован после ролика с оскорблениями сотрудников ФСБ

Екатеринбург, 21 марта. Суд рассмотрел административное дело в отношении жителя Екатеринбурга по факту неуважения к органу власти. За свою выходку подсудимый был оштрафован.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что горожанин опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик. Фигурант позволил себе несколько нецензурных высказываний в адрес сотрудников ФСБ. Кроме того, он швырнул пакет с едой к дверям управления спецслужбы по Свердловской области.

Екатеринбуржец полностью признал вину и выразил раскаяние. Однако это не спасло его от штрафа в размере 60 тыс. рублей.

В жители Пензенской области бурно обсуждали в соцсетях неуважение к российскому флагу. Большой триколор был найден на помойке, сообщал ФАН.